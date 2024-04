Giovane senza fissa dimora muore in strada in pieno giorno a due passi da via Sestri

Genova. Un ragazzo di 28 anni, senza fissa dimora, è stato trovato senza vita nel pomeriggio di sabato 26 aprile in piazza Monte Santo, a Sestri Ponente. E’ successo intorno alle 16.

Il giovane, straniero, è stato notato da alcuni cittadini. Il corpo, già privo di vita, era vicino a una panchina nell’area verde a pochi passi dalla frequentatissima via Sestri.

A provocare la morte potrebbero essere le sostanze che il 28enne aveva con sé: farmaci e alcol sono stati trovati vicino al cadavere. Sul caso sono comunque aperte le indagini del carabinieri.

Genova è la settima città italiana per numero di persona senza fissa dimora decedute per strada. Nel 2023, secondo il report della Fio.Psd, Federazione italiana organismi per le persone senza dimora: nel capoluogo ligure sono state 6 le persone morte in questo modo. In Liguria, sempre l’anno scorso, sono state 23.