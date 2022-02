Ruota panoramica a Brignole, al via le operazioni di smontaggio - Genova 24

Genova. Proprio in questi giorni sono in corso le operazioni di smontaggio della ruota panoramica, inaugurata lo scorso 13 novembre in viale Caviglia, nei pressi dei giardini Brignole, nell’area compresa tra la stazione ferroviaria e piazza della Vittoria.

Oggi sul posto sono presenti gli operai, intenti a disallestire, poco a poco, la giostra, che dopo cinque anni al Porto Antico, una volta posizionata a Brignole non ha riscosso successo.

Infatti, giusto un mese fa, il 14 gennaio, il titolare Danilo Parisi ha dichiarato che stava andando malissimo, che in due mesi si era riusciti a raccogliere appena 200 euro al giorno, che l’affluenza era molto bassa, molto probabilmente a dimostrazione del fatto che ai genovesi non fosse piaciuta la location scelta, viale Caviglia.

Tuttavia, per l’occasione, Parisi aveva sottolineato: “Ringrazio comunque l’Amministrazione comunale per avermi concesso la possibilità di installare la giostra proprio nel punto in cui io ho deciso di trasferirla“. E aveva aggiunto: “Sono io che ho mostrato interesse e convinzione per l’area di viale Caviglia, sebbene in molti me lo avessero sconsigliato, io ci ho creduto fino in fondo“.