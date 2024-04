Sampdoria-Como 1-1: avanti con Borini i blucerchiati sono raggiunti da Cutrone

Genova. Il gol di Borini aveva fatto esplodere di gioia il popolo doriano, ma a poco meno di dieci minuti dal termine è arrivato il pareggio rocambolesco di Cutrone da pochi passi: al Ferraris è 1-1 tra Sampdoria e Como dopo una gara ricca di capovolgimenti di fronte ed occasioni. I comaschi premono, complice una rosa decisamente strutturata verso l’alto, ma i blucerchiati non sono stati a guardare e hanno creato diverse occasioni per passare in vantaggio. Ci erano riusciti, ma l’ex Milan ha vanificato quella grande esultanza del tifo blucerchiato. Si tratta comunque di un punto utile alla classifica, che permette il controsorpasso sul Pisa all’ottavo posto. Il prossimo appuntamento sarà a Lecco per una trasferta molto importante: la squadra di Pirlo sarà chiamata ai tre punti per continuare a correre un posto ai playoff.

91′ Ammonizione per Esposito per un fallo. Anche lui diffidato come Borini salterà la partita col Lecco

90′ Quattro minuti di recupero

89′ Su un calcio piazzato respinto, la palla arriva a Pedrola che tocca troppo debolmente e Semper blocca in presa alta

86′ Doppio cambio per il Como: fuori Cutrone e Braunoder per Ioannou e Gioacchini

84′ Benedetti ci prova in allungo, palla fuori

82′ Pareggio del Como, Cutrone trova la zampata vincente prima di tutti su una palla vagante in area di rigore dopo un tentativo, respinto di Nsame su cross di Verdi

80′ Cambio nella Samp: fuori Depaoli per Benedetti

75′ Nel Como fuori Strefezza per Verdi

75′ Doppio cambio nella Samp: escono Borini per Pedrola e Piccini per Leoni

71′ Nel Como escono Baselli per Abildgaard e Gabrielloni per Nsame

71′ Deviazione di Gonzalez e Como che guadagna un altro corner, non sfruttato

69′ Ammonizione per Braunoder per un fallo su Depaoli

66′ Sampdoria in vantaggio! Borini! L’attaccante riceve da Esposito e si gira velocissimo nel cuore dell’area di rigore infilando l’angolino alla sinistra di Semper

66′ Occasione Sampdoria! Stojanovic ha lo spazio per prendere la mira col sinistro e trova una grande risposta di Semper in tuffo

64′ Cross di Sala, colpo di testa di Cutrone e palla tra le braccia di Stankovic

62′ Calcio piazzato con palla che arriva Ghilardi, ma il difensore non riesce a concludere a rete

61′ Cartellino giallo per Strefezza, che atterra Piccini

60′ Ancora proteste blucerchiate: Stojanovic subisce lo strattonamento della maglia, ma l’arbitro fischia solo fallo senza prendere altri provvedimenti

53′ Ammonito Borini, duro su Strefezza

50′ Gabrielloni per Strefezza, diagonale facile per Stankovic, che blocca tra le braccia

48′ Cross di Sala, Gonzalez toglie la palla da una posizione pericolosa sulla linea di porta

46′ Si riparte senza cambi con palla alla Sampdoria, che ora attacca verso la Sud

Primo tempo di sofferenza per la Sampdoria che ha subito parecchio l’iniziativa del Como. Sotto una pioggia a tratti battente, la prima frazione si è chiusa sotto il punteggio di 0-0. Due le grandi occasioni per la squadra di Roberts sventate da Stankovic al pronti via: un tiro dalla traiettoria insidiosa di Cutrone (6′) e un colpo di testa di Gabrielloni (15′). In entrambi i casi il portiere blucerchiato è volato a togliere il pallone da sotto la traversa. La Sampdoria riesce ad affacciarsi dalle parti di Semper al 41′ con Borini, che si vede respingere in angolo un diagonale sul primo palo. Altra occasione per Gabrielloni con un colpo di testa al 45’con Stankovic sempre pronto. Il fortino di Pirlo per ora tiene, ma la squadra non riesce a respirare granché perché sono poche le sortite in avanti. Partita particolarmente accesa per alcune decisioni discutibili dell’arbitro Campione su falli non concessi alla Sampdoria.

46′ Respinta corta di Stankovic su cui si avventa Strefezza, palla alle stelle da buona posizione

45′ Un minuto di recupero

45′ Occasione Como: Gabrielloni di testa riesce a colpire su cross di Strefezza. La palla è centrale e Stankovic respinge

42′ Miracolo di Semper su Ghilardi: l’ex portiere genoano aveva compiuto un gesto incredibile su deviazione sottomisura del centrale, ma Campione ferma tutto per fuorigioco

41′ Borini! Primo squillo blucerchiato grazie a una palla riconquistata in attacco: tiro di prima intenzione e Semper sul primo palo pronto a deviare in angolo

33′ La Sampdoria riesce a distendersi con Murru che crossa basso in mezzo, ma Esposito non riesce a colpire per mettere in rete con palla fuori. A fine azione però si ferma tutto per fuorigioco

30′ Batte Strefezza, libera Kasami di testa

29′ Altro corner guadagnato dal Como per un intervento in scivolata di Piccini

24′ Cartellino giallo per Depaoli, autore di un fallo su Barba e per Sala dopo una mischia tra diversi giocatori

19′ Calcio piazzato da posizione pericolosa in favore del Como, batte Baselli rasoterra e colpisce Gabrielloni. Palla sul fondo

18′ Depaoli finisce a terra in area di rigore, ma l’arbitro fa segno di rialzarsi

16′ Sul corner nulla di fatto, la Sampdoria riesce a liberare

15′ Occasione Como: cross di Goldaniga, stacco di testa di Gabrielloni e Stankovic vola ancora a mettere in angolo

13′ Proteste della Sampdoria per un vantaggio non concesso dall’arbitro Campione con campo aperto

6′ Grande parata di Stankovic su conclusione di Cutrone che rimbalza a terra e si impenna. Palla deviata in corner con un gran volo. Sulla battuta ci prova Braunoder dall distanza. Rasoterra bloccato senza problemi dal portiere blucerchiato

2′ Primo corner per il Como, che guadagna un angolo su cross di Iovine repinto da Borini. Batte Strefezza molto lungo, alla fine sarà rimessa laterale per la Samp.

1′ Partiti con palla al Como che attacca verso la Sud in questo primo tempo. Inizia a piovere forte al Ferraris

Al Luigi Ferraris una sfida non semplice per la Sampdoria: di fronte c’è il Como, uno degli organici più forti del campionato di Serie B. Il Pisa ieri sera ha pareggiato contro il Catanzaro, arrivando agli stessi punti della squadra di Pirlo. Una corsa serrata, punto a punto, verso l’approdo ai playoff, che lo stesso tecnico blucerchiato ha definito come un obiettivo voluto da inizio stagione dall’intero ambiente.

Continuità a Borini dal primo minuto dopo la trasferta di La Spezia, che giocherà insieme ad Esposito per cercare di gonfiare la rete difesa dall’ex genoano Semper.

Sampdoria: Stankovic, Depaoli (80′ Benedetti), Gonzalez, Piccini (75′ Leoni), Murru, Yepes, Stojanovic, Ghilardi, Kasami, Esposito, Borini (75′ Pedrola).

Allenatore: Pirlo.

A disposizione: Tantalocchi, Ravaglia, Ricci, Verre, Alvarez, Giordano, Ntanda, Darboe.

Como: Semper, Goldaniga, Sala, Iovine, Braunoder (85′ Gioacchini), Barba, Baselli (71′ Abildgaard), De Cuhna, Gabrielloni (71′ Nsame), Strefezza (75′ Verdi), Cutrone (85′ Ioannou).

Allenatore: Roberts.

A disposizione: Vigorito, Curto, Chajia, Bellemo, Gioacchini, Odenthal, Ioannou, Cassandro, Fumagalli.

Arbitro: Camplone di Pescara.

Ammoniti: Depaoli, Borini, Esposito (S); Sala, Strefezza, Braunoder (C)

Spettatori: abbonati 18.229 rateo 200.234,98; spring pack 1.349 rateo 10.048,75; paganti biglietti 5.205 incasso 83.203