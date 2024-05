Catanzaro-Sampdoria, ecco i 24 blucerchiati che andranno a caccia dei 3 punti e del sesto posto

Genova. La Sampdoria ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani sera, venerdì 9 maggio, allo stadio Nicola Ceravolo (fischio d’inizio 20.30).

Saranno 24 i blucerchiati che andranno alla ricerca dei tre punti per cercare di ottenere il 6 posto e giocare così la prima gara dei play off al Ferraris. Non ci sarà, ovviamente Pedrola, poi assenti, come anticipato in conferenza da mister Andrea Pirlo, anche Murru e Girelli.

Ghilardi nonostante la febbre degli ultimi giorni è partito con la squadra.

Ecco la lista completa:

Portieri: Ravaglia, Stankovic, Tantalocchi.

Difensori: Barreca, Conti, Depaoli, Ferrari, Ghilardi, Giordano, González, Leoni, Piccini, Stojanovic.

Centrocampisti: Askildsen, Benedetti, Darboe, Kasami, Ricci, Verre, Yepes.

Attaccanti: Álvarez, Borini, De Luca, Esposito.