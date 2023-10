Piazza Cavour, al via la rivoluzione viabilità per l’apertura dell’ex Mercato del pesce: cosa cambia

Genova. Al via le modifiche al traffico in piazza Cavour, tra l’ex Mercato del Pesce e la Caserma san Giorgio, necessarie per regolare l’accesso diretto, lungo la direttrice via Mura di Malapaga, all’area del Porto Antico.

I lavori sono propedeutici all’apertura dell’ex Mercato del Pesce, prevista il 26 ottobre, e saranno incentrati sulla realizzazione di un varco nello spartitraffico sotto i piloni della sopraelevata all’altezza della caserma San Giorgio. Il varco consentirà a chi arriva da levante, quindi da corso Saffi, di svoltare direttamente verso l’ex mercato e quindi anche verso il porto antico attraverso le mura di Malapaga.

Come anticipato da Genova24, Le modifiche, in particolare, prevedono l’istituzione del senso unico di marcia est-ovest lungo il nuovo tratto di collegamento davanti all’ex mercato del pesce, mentre nel tratto tra vico Damiata e via Mura della Malapaga, compreso tra i civici 1 e 2, l’isola di traffico e l’ex mercato del pesce, verrà istituito il senso unico di marcia in direzione Nord-Sud: i veicoli in transito dovranno dare la precedenza a quelli che arrivano dal nuovo tratto di collegamento davanti all’ex mercato del pesce.

Verrà poi realizzato, come detto, il nuovo varco veicolare in corrispondenza dell’isola spartitraffico a centro strada a protezione delle pile della sopraelevata, e sarà soppressa la corsia riservata ai mezzi pubblici lato monte della piazza, tra il civico 15 e l’intersezione con via Turati.

Inoltre, sempre in zona Cavour, nell’ambito dei lavori di Restauro delle Mura delle Grazie e valorizzazione del percorso (Pnrr), in corso Quadrio, sul lato mare, nel tratto compreso tra l’intersezione con via della Marina e il palo della pubblica illuminazione, viene istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h, il divieto di circolazione pedonale e il divieto di fermata. La fermata dei bus sarà ricollocata immediatamente a levante dell’intersezione con via della Marina.