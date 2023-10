Piazza Cavour, rivoluzione viabilità per l’apertura dell’ex Mercato del pesce: spunta un nuovo semaforo

Genova. Con la prossima apertura dell’ex Mercato del Pesce di Genova, il 26 ottobre, a partire dall’area commerciale (poi si procederà con gli appartamenti ai piani superiori), si fa necessario un ripensamento della viabilità nella zona di piazza Cavour.

Un’ordinanza della direzione Mobilità del Comune di Genova prepara il terreno in vista delle modifiche, imminenti. Già la prossima settimana dovrebbero essere ultimati i lavori di sistemazione e posizionata la segnaletica orizzontale e verticale affidata ad Aster.

Ma cosa cambia in piazza Cavour?. La novità più evidente è la creazione di un varco nello spartitraffico sotto i piloni della sopraelevata all’altezza della caserma San Giorgio. In queste ore si può già vedere il cantiere transennato. Il varco consentirà a chi arriva da levante, quindi da corso Saffi, di svoltare direttamente verso l’ex mercato e quindi anche verso il porto antico attraverso le mura di Malapaga.

La svolta sul piazzale antistante l’ex mercato del Pesce sarà regolata da un semaforo di nuova installazione. Inoltre per chi arriva da Caricamento e dalla rampa della Aldo Moro e viaggia verso il piazzale dell’ex mercato sarà instaurato un obbligo di precedenza a chi, invece, proviene da corso Saffi. Questo sarà tracciato in prossimità di vico Damiata, nei pressi della fermata dell’autobus verso levante.

A proposito di autobus, per consentire una più agevole separazione tra il flusso di chi provenendo da corso Saffi proseguirà verso Caricamento e chi invece svolterà al nuovo varco dell’ex Mercato del Pesce, sarà soppressa la corsia riservata ai mezzi pubblici lato monte di piazza Cavour nel tratto compreso tra il civico 15 e l’inserzione con via Filippo Turati, da destinare alla generalità dell’utenza.

Ecco il testo dell’ordinanza: “Piazza Cavour (Area antistante l’edificio dell’Ex Mercato del Pesce e la Caserma “S. Giorgio” compresa tra Vico Damiata e Via Mura della Malapaga)”

1. Lungo il nuovo tratto di collegamento antistante l’edificio ex Mercato del Pesce: istituzione del senso unico di marcia direzione da Est a Ovest.

2. Lungo il tratto interessato tra Vico Damiata e Via Mura della Malapaga, compreso tra i fronti dei civv.1-2, l’isola di traffico (salvagente) esistente a fronte civ.2, e l’edificio ex mercato del Pesce: – a. istituzione del senso unico di marcia direzione da Nord a Sud;

– b. istituzione del “dare la precedenza” per i conducenti dei veicoli in transito, nei confronti dei conducenti dei veicoli in transito lungo il tratto di cui al punto 1;

– c. realizzazione di un’isola di traffico, atta ad agevolare la circolazione nel tratto, adiacente al salvagente citato al comma 2, integrata dall’installazione di dissuasori (come previsto dagli Art. 176 e 177 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada 495/92).

3. Realizzazione di varco veicolare in corrispondenza dell’isola spartitraffico a centro strada a protezione delle pile della strada “Sopraelevata Aldo Moro” che divide le direttrici di traffico principali lungo Piazza; collocato di fronte al tratto di cui al comma 1, regolato da impianto semaforico (mediante implementazione dell’impianto esistente) atto a consentirne il raggiungimento.

4. Soppressione della corsia riservata ai mezzi pubblici lato monte della Piazza, tratto compreso tra il civ. 15 e l’inserzione con Via Filippo Turati, da destinare alla generalità dell’utenza.