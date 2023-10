Ex mercato del pesce di piazza Cavour, apertura il 26 ottobre: ecco com’è oggi all’interno

Genova. Si avvicina il taglio del nastro per l’ex mercato del pesce di piazza Cavour, riqualificato dalla società Pix Development che lo aveva acquistato nel 2020 dal Comune per circa un milione e mezzo di euro. L’apertura degli spazi commerciali al piano terra è fissata a giovedì 26 ottobre alla presenza dell’assessora al Commercio Paola Bordilli, mentre i piani superiori, destinati ad appartamenti per i turisti, saranno ultimati entro la fine dell’anno.

I lavori di ristrutturazione erano cominciati a fine 2021, ma l’idea iniziale di concludere il tutto in 12 mesi non è stata rispettata a causa della crisi internazionale che ha investito quasi tutti i settori, edilizia in particolare. Alcuni impianti sono arrivati nei primi mesi del 2023, facendo slittare tutto il cronoprogramma. Il sindaco Bucci aveva pronosticato l’apertura della Conad entro l’estate. Ma ulteriori intoppi sono derivati da verifiche della Asl in materia sicurezza che hanno rallentato le attività del cantiere per alcuni giorni.

Al piano terra della struttura, realizzata nel 1933 e perciò vincolata dalla Soprintendenza, sono in corso gli ultimi preparativi per allestire in tutto circa 600 metri quadrati di negozi. Tra questi ci saranno un supermercato TuDay Conad, marchio lanciato dalla società proprio negli scorsi giorni alla Fiumara, ma anche un punto vendita di Euronics, catena specializzata in articoli di elettronica e informatica, e un’area di somministrazione alimentare gestita da Grondona, storica azienda dolciaria genovese, proprio sotto il grande mosaico a tema marino, disegnato da Pietro Dodero e realizzato negli anni Trenta in tessere di vetro dalla manifattura Gianese di Venezia.

L’ingresso principale sarà sul lato della caserma della Guardia di finanza, tamponato con una lunga vetrata al posto della costruzione che conteneva il bar esterno al mercato. Al piano interrato, dove un tempo erano conservate le grandi celle frigorifere del mercato, saranno ricavati 32 posti auto. Gli ultimi due piani, invece, ospiteranno mini-appartamenti a uso turistico di circa 40 metri quadrati ciascuno.

Sul lato esterno che corre parallelo alla Sopraelevata sono state eliminate le sovrastrutture in cemento aggiunte per facilitare le operazioni di carico e scarico dei camion, operazione che ha permesso di riportare alla luce un’antica scala in granito che ora ha rivisto la luce. Valore dell’investimento? Circa 3 milioni di euro, secondo le stime fornite dalla società che ha curato i lavori.