Costanza Miriano ospite di un convegno a Genova. Le opposizioni: “Comune tolga il patrocinio”

Genova. Venerdì 28 aprile, presso l’auditorium del municipio IV Media Val Bisagno di piazza Boero, è in programma l’incontro, organizzato dallo stesso municipio, con la scrittrice e blogger Costanza Miriano, divenuta celebre in questi anni per i suoi libri morali tra cui il più famoso si intitolata “Sposati e sii sottomessa”.

Un libro che quando uscì, nel 2011, fece molto clamore e suscitò non poche polemiche. A questo scritto la Miriano fece seguire “Sposala e muori per lei“, che completò il ‘ciclo’ ispirato a un passo della lettera agli Efesini di San Paolo in cui si legge: “Le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore […] E voi, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei […]”. Negli anni successivi, la Miriano è stata tra gli organizzatori e tra gli ospiti fissi del Family Day.

Una figura molto controversa e che a Genova parlerà ad un incontro dal titolo “Nessun dolore è insensato”, a cui interverranno il vicesindaco Pietro Piciocchi, la consigliera regionale Lilli Lauro, l’assessore alle pari opportunità Francesca Corso, il presidente di Municipio Maurizio Uremassi e la dottoressa Fulvia Campello, presidente famiglie per l’accoglinza. A moderare il dibattito Angela Villani, assessore della Media Valbisagno alla Comunicazione. Un parterre ‘corposo’ che ha permesso all’evento di avere il patrocinio ufficiale del Comune di Genova.

Una scelta che ha scatenato le polemiche delle opposizioni, che in un comunicato congiunto hanno stigmatizzato la scelta dell’amministrazione civica nel concedere il patrocinio a questo evento: “Costanza Miriano è un’ instancabile sostenitrice di violente posizioni omotransfobiche e antiabortiste – scrivono le forze progressiste che esprimono – la loro più netta condanna nei confronti di una Giunta che nega il patrocinio al Pride, bollandolo come “divisivo”, per poi offrirlo ad un evento che ospita una dei principiali alfieri dell’oltranzismo religioso nel nostro Paese”.

“È grave che chi governa la città non dimostri alcun senso di laicità – dichiarano i rappresentanti del campo progressista (Partito Democratico, Genova Civica,Lista RossoVerde, Movimento 5 Stelle) – Quello che nelle altre città viene organizzato da movimenti come ProVita, a Genova viene promosso direttamente dalle istituzioni. Svilire una biblioteca pubblica, simbolo di cultura e incontro, trasformandola in un palcoscenico del più becero oscurantismo è una vergogna”.

“Una cosa bisogna riconoscere alla destra che amministra la città e la regione: non ha paura di mostrarsi per quello che è, reazionaria e ultraconservatrice – si legge nella nota – Abbandonati i pallidi tentativi di fingersi liberale, il gruppo dirigente di Bucci e Toti sfoggia oggi con orgoglio il proprio volto fondamentalista“.

La coalizione progressista quindi, chiede “che venga revocato il patrocinio di Comune e Municipio ad un evento, questo sì, divisivo ed esprime la propria solidarietà alle donne e alla comunità LGBTQ+, bersagli dei continui attacchi di Miriano e di questa amministrazione”.