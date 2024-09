Tubo rotto in via Isonzo, erano appena finiti i lavori: l’esplosione alla riapertura dell’acqua

Genova. Ancora disagi nella zona di Sturla, dove ieri sera è esplosa una tubatura dell’acqua potabile allagando la parte bassa di via Isonzo e provocando danni (e preoccupazioni) per i residenti della zona.

Al momento ci sono ancora sette condomini senz’acqua: cinque in via Isonzo, uno in via Marras e un altro in via Abbas. Il ripristino della fornitura idrica è previsto nel primo pomeriggio. Nel resto del Levante cittadino, interessato da interruzioni piuttosto estese nelle ore successive al guasto, il servizio è tornato regolare.

Proprio in via Isonzo negli scorsi giorni era partito un cantiere per la sostituzione di una conduttura che perdeva acqua. Ieri sera, intorno alle 22.00, gli operai avevano appena terminato il lavoro. Alla riapertura del flusso, probabilmente a causa dello sbalzo di pressione, un tratto di tubatura pochi metri più a valle ha ceduto ed è esploso sotto l’asfalto.

E così la zona nei pressi del cavalcavia ferroviario è stata sommersa da alcuni centimetri d’acqua, per lo stupore degli abitanti che si sarebbero aspettati piuttosto un allagamento generato dai temporali, data l’imminente allerta arancione. Sono stati riportati danni alle auto parcheggiate e si sono allagati i locali seminterrati e ai piani terreni.

Il guasto di Sturla va ad aggiungersi a una lunga serie di rotture, ultima delle quali l’esplosione sotto il tunnel ferroviario di corso Sardegna. Secondo i tecnici di Iren non c’entra l’escursione termica: la causa principale è l’età avanzata delle tubazioni, ma anche possibili danni nella posa dei sottoservizi e sollecitazioni causate dal traffico sul manto stradale.