Papà e figlio in scooter si scontrano contro un cinghiale in Corso Europa

Genova. Ancora un incidente sulle strade genovesi a causa di cinghiali. E di nuovo in Corso Europa, a distanza di pochi giorni da quello raccontato da Genova24, in cui è stato coinvolto un motociclista.

Questa sera è toccato a un papà in scooter con il figlio. I due viaggiavano in corso Europa, in direzione centro, quando all’improvviso, all’altezza di via Timavo, è spuntato un cinghiale.

L’uomo non ha fatto in tempo a evitare la bestia che gli ha tagliato la strada. Lo scontro, seppur non di grave entità, è stato inevitabile.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, l’automedica del 118 e la polizia locale per tutti gli accertamenti del sinistro.

Né il papà né il figlio hanno riportato ferite gravi. Tuttavia sono stati entrambi trasportati in codice giallo in pronto soccorso, rispettivamente del San Martino e del Gaslini.