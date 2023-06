Emergenza cinghiali, gli animalisti a Bucci: “Intervenga con cassonetti recintati e contraccettivi”

Genova. “Diversamente da quanto afferma il sindaco di Genova, assieme ai suoi colleghi ha la concreta possibilità di eliminare o ridurre l’accesso dei cinghiali in città. Invece di emettere ordinanze sbagliate che poi il Tar annulla, dovrebbero curare meglio la gestione dei rifiuti e la pulizia: segregare i cassonetti della rumenta, mantenere pulite le foci dei torrenti e diffondere sintetiche e precise norme di comportamento in sicurezza dei cittadini in presenza di cinghiali”.

Così interviene in un comunicato l’Osservatorio Savonese Animalista dopo le dichiarazioni di Marco Bucci sull’emergenza cinghiali in città. Ieri sera un altro incidente stradale causato dalla presenza di un ungulato ai danni di padre e figlio in scooter in corso Europa.

L’esempio portato è quello di Roma, dove i bidoncini dell’immondizia sono stati chiusi all’interno di cancellate. Soluzione analoga, del resto, era stata sperimentata a Recco, mentre nel capoluogo non è mai stata ritenuta attuabile. In alcune strade collinari sono state installate colonnine metalliche per agganciare i contenitori.

“Se la gestione della caccia da parte della Regione non fosse sempre affidata ad assessori amici dei cacciatori – prosegue l’associazione animalista – si dovrebbe costringerli a perlustrare i torrenti con i loro cani (da cinghiale) al guinzaglio, per respingere le incursioni di ungulati. Del resto è solo loro la colpa della presunta proliferazione dei cinghiali, che hanno liberato lo scorso secolo proprio per avere più prede”.

L’Osservatorio Savonese Animalista ricorda, “inascoltato da anni, che di buona efficacia nella incruenta riduzione numerica dei cinghiali può essere la somministrazione di vaccini immunocontraccettivi GonaConTM che azzera, se ben gestita, le nascite di nuovi soggetti da 3 a 5 anni. Promettenti risultati sono stati ottenuti in alcune isole del nord America: e cos’è, se non un’isola, la zona rossa dell’Appennino, dove sono stati riscontrati casi di peste suina, quando la recinzione in costruzione sarà completata ?

“Sarebbe un’occasione unica per almeno provare questo metodo di riduzione (e scomparsa delle cucciolate e delle reazioni delle madri); ma assessori e consiglieri regionali sono solo interessati ad ottenere dal commissario per la peste suina norme liberatorie per riaprire la caccia. E continuare a sparare ai cinghiali, come hanno ampiamente dimostrato gli scienziati, li fa invece aumentare, e favorisce la diffusione della peste suina”, conclude l’Osa.