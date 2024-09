Piazza Alimonda, alta tensione in vista del derby: l’arrivo polizia sventa sul nascere il fronteggiamento tra ultrà

Genova. Poco dopo le ore 22.00 di ieri sera, più telefonate al 112 hanno segnalato la presenza di circa un centinaio di tifosi sotto la sede del club genoano 5R di piazza Alimonda. Immediatamente la sala operativa della Questura ha inviato le volanti con il supporto di pattuglie dei carabinieri e della polizia locale e il reparto mobile che era in presidio in centro storico.

All’arrivo dei poliziotti i tifosi di sono dileguati. La zona è rimasta presidiata fino all’una e contemporaneamente gli agenti hanno rafforzato la vigilanza davanti alla sede della tifoseria sampdoriana a passo Ponte Carrega, dove era regolarmente in corso una riunione molto partecipata.

Nessun contatto quindi e nemmeno un tentativo di fronteggiamento probabilmente sventato proprio grazie alla presenza in forze di agenti in divisa ma anche del personale della Digos. Le immagini della videosorveglianza sono comunque al momento al vaglio della polizia scientifica. La questura fa sapere che i servizi interforze di prevenzione, vigilanza e presidio del territorio saranno potenziati in vista del derby di mercoledì 25 settembre.