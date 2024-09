Genova. Ancora un tubo dell’acqua esploso in città, ancora una volta in corso Sardegna, dove lo scorso 20 agosto si era verificato un maxi guasto che ha costretto a oltre due settimane di lavori.

La rottura si è verificata poco prima di mezzanotte nei pressi dell’incrocio con via Nicolodi. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Iren che hanno subito avviato lo scavo per la riparazione, insieme con una pattuglia della polizia locale. La strada è stata in parte chiusa in direzione mare, con qualche disagio al traffico per la mattinata di martedì: i lavori dovrebbero proseguire sino a pomeriggio inoltrato, e si teme per l’orario di punta soprattutto nei giorni che precedono l’inizio del Salone Nautico.

Nelle ultime settimane sono stati diversi i guasti alla rete idrica cittadina, con tubi esplosi, asfalto danneggiato, allagamenti e cittadini senz’acqua. Il 10 settembre è successo in via Macaggi, il 4 in via Isonzo, dove erano tra l’altro in corso lavori per la sostituzione di una conduttura che perdeva.

I disagi più grandi però risalgono ad agosto, quando era esploso un tubo nel tunnel di corso Sardegna, rimasto parzialmente chiuso sino alla settimana scorsa alla luce dei danni provocati dall’acqua fuoriuscita da una delle condutture cittadine più grandi, con diametro di 500 mm, alimentato direttamente dal Brugneto e che serve gran parte del levante cittadino uscendo anche dai confini del Comune di Genova e arrivando sino a Camogli.