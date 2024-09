“4 Hotel” a Genova, in onda la puntata: chi ha vinto tra i quattro sfidanti della Superba

Genova. Sono stati alla fine svelati i quattro hotel genovesi in gara nella nuova stagione dell’omonimo format di Sky condotto da Bruno Barbieri: a contendersi il titolo di migliore albergo del capoluogo ligure sono stati l’Hotel Astoria di Ruggero, Il Giardino di Albaro di Raffaella, l’hotel La Superba di Stefano e il Rex Hotel Residence di Chiara, moglie dell’infettivologo Matteo Bassetti (che è stato anche “comparsa” sul finale della puntata).

L’episodio, il secondo della nuova stagione di “4 hotel”, è stata trasmessa domenica 15 settembre. Cinque le voci da giudicare con un voto da 1 a 10, come da tradizione: location, camere, colazione, servizi, prezzo. E a sfidarsi sono state quattro strutture del capoluogo ligure: l’Hotel Astoria, quattro stelle in zona Brignole, Il Giardino di Albaro, tre stelle a pochi passi da corso Italia, l’hotel La Superba, struttura che sorge davanti alla Stazione Marittima, e il Rex Hotel Residence di Albaro.

La puntata è stata registrata in primavera, e lo chef stellato e conduttore Barbieri ha ricordato al pubblico l’appuntamento con gli alberghi della Superba proprio domenica, giorno della messa in onda, con una foto che lo ritrae a Boccadasse. Nel corso della puntata gli albergatori genovesi hanno cercato di conquistare Barbieri con la loro migliore offerta in termini di camere, colazione e servizi, ma questi ultimi non hanno convinto troppo. Sul fronte della colazione però è arrivata una piccola sorpresa: convinto da uno degli albergatori, lo chef ha provato la combo focaccia con la cipolla e cappuccino, uscendosene poi con un entusiasta “belin!” di apprezzamento.

Attenzione: spoiler

Alla fine a trionfare è stato l’hotel Astoria di Ruggero, che ha ottenuto il punteggio più alto. Ultimo classificato invece il Rex Hotel Residence, che non ha convinto i colleghi né Barbieri. A uscire veramente vincitrice è stata però Genova, mostrata in tutta la sua bellezza tra Porto Antico, Boccadasse e Righi.

Non è la prima volta che “4 Hotel” sbarca a Genova. Era già successo nel 2019, e in quel caso a sfidarsi erano stati l’albergo Villa Pagoda di Nervi, il Villa Riviera a Lavagna, l’hotel Astoria di Rapallo e la Locanda del Parco di San Fruttuoso di Camogli. Lo chef stellato emiliano con Genova ha d’altronde un rapporto consolidato: da tempo è lo chef ideatore dei menù a bordo delle crociere Costa, una delle attività nel mondo del food che per ora ha deciso di non accantonare.