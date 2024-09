Travolge un cinghiale in corso Europa, scooterista in ospedale in codice rosso

Genova. Un uomo di cinquant’anni è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino dopo avere travolto un cinghiale in corso Europa.

L’incidente è avvenuto poco dopo l’incrocio con via Tagliamento, in direzione Nervi, intorno all 5. Gli ungulati erano già stati segnalati in zona nella notte. Non è chiaro se l’animale sia sbucato sulla carreggiata all’improvviso o se, complice la pioggia e il buio, lo scooterista non si sia accorto della sua presenza.

Nell’urto l’uomo è rovinato sull’asfalto e ha battuto la testa. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e l’automedica, ed è stato disposto il trasferimento in ospedale in codice rosso, il più grave. Il cinghiale è morto, e la polizia locale ha avvisato il servizio veterinario della Asl per la rimozione della carcassa della strada. Presente sul posto la pattuglia della sezione infortunistica per i rilievi.