Costanza Miriano a Genova, cambia la sede del convegno: si farà in parrocchia

Genova. Cambio in corsa per il convegno genovese di Costanza Miriano, la blogger e scrittrice famosa per il suo “Sposati e sii sottomessa” attesa in città il prossimo venerdì per un evento dal titolo “Nessun dolore è insensato”: l’appuntamento non è più presso l’auditorium di piazza Boero, ma bensì presso i locali del teatro della parrocchia di San Rocco di Molassana.

Il cambio di location arriva due giorni dopo le polemiche scatenate da parte delle forze progressiste genovesi che avevano chiesto la rimozione del patrocinio del Comune di Genova e condannato l’utilizzo di locali civici per un incontro considerato “divisivo”, condotto da una “dei principiali alfieri dell’oltranzismo religioso nel nostro Paese”.

Nel nuovo volantino, oltre al cambio della location sono scomparsi il riferimento al patrocinio del Municipio IV e l’elenco degli ospiti istituzionali previsti, alcuni dei quali abbiamo provato a contattare in queste ore senza esito. A moderare l’incontro don Luca Livoisi, parroco Assunta e san Giacomo di Molassana e San Pietro in Pino. Secondo quanto potuto ricostruire da Genova24, il cambio di location è sarebbe stato richiesto dalla stessa parrocchia per non dare adito a ulteriori polemiche.