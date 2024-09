Altri due tubi esplosi in città, strade chiuse e cittadini senz’acqua tra Borzoli e Certosa

Genova. Continuano i guasti alla rete idrica della città. Dopo la rottura di un tubo in corso Sardegna, martedì mattina, tra martedì notte e mercoledì mattina altri due sono esplosi a ponente: uno in via Buonarroti, a Certosa, e uno in via Borzoli, all’altezza di via Cristo di Marmo.

Il primo guasto si è verificato intorno alle 4. Via Buonarroti, invasa dall’acqua, è stata chiusa dal civico 28 fino all’incrocio con via Sibona, ed è stato istituito il senso unico alternato nel tratto di via Zella dal civico 14 al civico 17. Il secondo guasto poco prima delle 7, e la polizia locale stava valutando se chiudere o meno la strada per facilitare gli interventi di riparazione.

Sul posto, oltre alle pattuglie della locale, anche i tecnici Iren per le riparazioni. In via Buonarroti e nelle vie limitrofe è stata interrotta l’erogazione dell’acqua, così come in una parte di via Borzoli, quella interessata dal guasto, che si prevede venga risolto entro la serata di mercoledì. Nello specifico, risultano senza acqua:

• Via Cristo di Marmo

• Via Borzoli

• Via Padrino

• Via Priano

• Via Chiaravagna

• Via Domenico Oliva

• Via 16 giugno 1944

• Via Briscata

• Via Sant’Alberto

• Via Rollino

• Viale Villini Rollino

• Via Santa Maria della Costa

• Vie limitrofe alle vie sopra indicate nei quartieri Borzoli e Sestri P. alta

Già martedì mattina, come detto, un tubo era esploso in corso Sardegna, nei pressi dell’incrocio con via Nicolodi. Sul posto erano intervenuti i tecnici di Iren che hanno subito avviato lo scavo per la riparazione, insieme con una pattuglia della polizia locale. Nelle ultime settimane però sono stati diversi i guasti alla rete idrica cittadina, con tubi esplosi, asfalto danneggiato, allagamenti e cittadini senz’acqua. Il 10 settembre è successo in via Macaggi, il 4 in via Isonzo, dove erano tra l’altro in corso lavori per la sostituzione di una conduttura che perdeva.

I disagi più grandi però risalgono ad agosto, quando era esploso un tubo nel tunnel di corso Sardegna, rimasto parzialmente chiuso sino alla settimana scorsa alla luce dei danni provocati dall’acqua fuoriuscita da una delle condutture cittadine più grandi, con diametro di 500 mm, alimentato direttamente dal Brugneto e che serve gran parte del levante cittadino uscendo anche dai confini del Comune di Genova e arrivando sino a Camogli.

I tecnici Iren avevano spiegato a Genova24 che le rotture dei tubi sono dovute principalmente all’età dell’infrastruttura idrica, ormai molto avanzata, e anche dei danneggiamenti che si verificano dalla posa di altri sottoservizi, come per esempio la fibra.