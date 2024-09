Assi di forza, primo giorno di apertura per due info-point: “Importante afflusso di cittadini”

Genova. Ha aperto martedì mattina il primo dei quattro point previsti in Valbisagno per dare informazioni sul progetto degi quattro assi di forza del trasporto pubblico locale.

L’infopoint si trova in piazza Manzoni 1, nella sede del Municipio III Bassa Val Bisagno. Al suo interno ogni martedì, dalle ore 9 alle 12, cittadini e residenti troveranno un banchetto con una persona incaricata di fornire spiegazioni sui lavori in corso. Ai quesiti più complessi si darà riscontro dopo un confronto con i tecnici di Progetto.

La stessa modalità informativa è partita martedì pomeriggio nel Municipio IV Media Val Bisagno, in piazza Dell’Olmo 3. Anche qui tutti i martedì, dalle ore 14 alle 17, si potranno presentare all’amministrazione le proprie domande in merito al Progetto dei 4 Assi. Gli info-point saranno via via realizzati in tutti i Municipi interessati dal Progetto.

“Già nel primo giorno di apertura abbiamo riscontrato un importante afflusso di cittadini, desiderosi di conoscere contenuti e modalità di realizzazione dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, un progetto destinato a cambiare per sempre il modo di spostarsi a Genova di residenti e turisti – ha detto l’assessore alla Mobilità integrata e Trasporti Matteo Campora – Attraverso gli info-point, realizzati insieme ai Municipi Bassa e Media Valbisagno che ringraziamo per la collaborazione, riusciremo ad avere con le persone un dialogo costante nel tempo, per chiarire i loro dubbi e accompagnare nella maniera migliore la messa a terra di questo progetto strategico per la nostra città”.