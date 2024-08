Crollo Torre Piloti, l’ex comandante Paoloni sconterà la pena tra domiciliari e volontariato. Lo sdegno di Adele Chiello

Genova. “Vergognoso”. Non nasconde la rabbia e lo sdegno Adele Chiello, mamma di Giuseppe Tusa, una delle nove vittime del crollo della Torre Piloti di Genova.

A spargere sale su una ferita ancora aperta dopo 11 anni, il fatto che Roberto Paoloni, comandante della Jolly Nero, il cargo che scontrò la torre a Molo Giano provocando il crollo, sconterà la pena che gli è stata comminata dal tribunale ai domiciliari e facendo volontariato presso la Comunità di Sant’Egidio.

“Ancora una volta sono le stesse vittime a pagare per la loro onestà, mentre tutti gli imputati vengono agevolati nelle loro responsabilità, per non parlare di tutti i vertici, colpevoli di nove morti, assolti”. Il riferimento è al processo Torre Piloti bis, arrivato appunto a un’assoluzione per gli imputati. Adele Chiello è diventata uno dei volti simbolo della tragedia della Torre Piloti. Il figlio Giuseppe, 30 anni, è una delle nove vittime del crollo del 7 maggio del 2013, la più giovane con Daniele Daniele Fratantonio.

La sentenza definitiva di condanna per i membri dell’equipaggio della Jolly Nero era arrivata nel 2020. A ottobre 2023 gli avvocati di Paoloni, Romano Raimondo e Mario Iavicoli, avevano presentato un’istanza alla Procura generale e al tribunale di Sorveglianza per chiedere che potesse evitare il carcere in virtù dell’età avanzata – 73 anni – e della malattia.

Paoloni deve scontare 7 anni, mentre il primo ufficiale Lorenzo Repetto è stato condannato a 5 anni di carcere e il direttore di macchina Gianfranco Giammoro 4. Nei giorni scorsi è arrivato il via libera alla detenzione domiciliare per l’ex comandante della Jolly Nero e la possibilità, tra qualche tempo, di scambiare il regime domiciliare con l’affidamento in prova ai servizi sociali.