Assi di forza, quasi pronti i nuovi filobus Solaris: da ottobre in servizio nel centro di Genova

Genova. Sta per essere completata la costruzione dei primi filobus che comporranno la flotta degli assi di forza del trasporto pubblico genovese. Ad annunciarlo è una foto pubblicata su Facebook da Skoda Group che sta equipaggiando le batterie dei nuovi mezzi prodotti dalla polacca Solaris, dotati della tecnologia Imc (in motion charging) che li rende capaci di ricaricarsi mentre marciano agganciati ai cavi elettrici.

La prima tranche si compone di 39 mezzi da 18 metri. “A breve – annuncia Skoda – batteranno le strade di Pilsen per i test. All’esito positivo dei collaudi, questi veicoli faranno rotta verso Genova”. In tutto la commessa, che vale oltre 100 milioni di euro, prevede entro il 2025 la consegna di 112 filobus modello Trollino 18, analoghi a quelli già acquistati da Atm Milano e Atc alla Spezia, con un’autonomia di circa 20 chilometri nei tratti senza bifilare. La capienza dichiarata è di 136 passeggeri (ma può variare a seconda dell’allestimento interno), circa 20 persone in meno rispetto agli esemplari termici in circolazione.

Come annunciato nelle scorse settimane dall’assessore alla Mobilità Matteo Campora, i nuovi filobus saranno subito impiegati sulla linea 20 Foce-Sampierdarena, ma è allo studio di Amt anche una nuova linea 21 a supporto del centro (forse sul percorso Brignole-Principe). In ogni caso andranno a sostituire gradualmente gli snodati Van Hool in servizio dal 2008, costretti a ricavare energia da un motore diesel in caso di deviazioni o mancato funzionamento della linea aerea.

Ancora più sofisticati saranno i 27 bus elettrici flash charging prodotti dalla svizzera Hess, molto simili a quelli che girano per le strade di Ginevra e Berna, anche se Genova sarà la prima città a usare questa tecnologia su una linea di 15 chilometri, cioè l’asse della Valbisagno Prato-Foce (o Molassana-Brignole nella versione barrata). L’entrata in funzione è prevista nell’autunno del 2025, valore della commessa 31 milioni di euro. I punti di ricarica veloce per le batterie saranno collocati ai capolinea e davanti al cimitero di Staglieno. Anche in questo caso la capienza dichiarata è di 136 passeggeri, con qualche posto sacrificato per fare spazio alle batterie. La particolare infrastruttura di ricarica verrà fornita da Hitachi.

Nel frattempo precedono e si moltiplicano in tutta la città i cantieri per l’adeguamento delle fermate (quasi 300 nel complesso) con le nuove pensiline e per la realizzazione delle infrastrutture elettriche, compresi i circa 700 pali che sosterranno i cavi nei tratti non ancora coperti dalla filovia (verso ponente fino a Pegli, verso levante fino allo stadio Carlini). Ieri è stato il giorno del debutto per il primo infopoint aperto in Valbisagno per fornire spiegazioni ai cittadini sul progetto in fase di realizzazione.

I filobus prodotti da Solaris, ormai quasi pronti per la consegna, si presentano con la livrea bianca tipica di tutti i mezzi elettrici acquistati da Amt. Esclusa la possibilità di verniciare le vetture a seconda delle zone in cui verranno impiegate, l’intenzione rimane quella di associare un colore a ognuno dei quattro assi di forza (rosso per il Ponente, blu per il Centro, giallo per la Valbisagno, viola per il Levante e in futuro verde per la Valpolcevera) sul modello delle metropolitane delle grandi città europee. L’attributo cromatico verrà ripreso sulle pensiline e forse anche sui display dei bus.

Parrebbe invece accantonata l’idea del tram look che Amt aveva inserito tra i requisiti per la gara, aggiudicata a inizio 2024 dopo mille difficoltà. L’estetica dei mezzi prodotti in Polonia non differisce molto da quella degli autobus tradizionali già in servizio da anni a Genova.

La rivoluzione degli assi di forza, che dovrebbe vedere la luce entro il 2026, rimane oggetto di alcune critiche. Nella Bassa Valbisagno non è ancora sopito il malcontento per l’intenzione di tagliare i percorsi delle linee collinari di Marassi e Quezzi che oggi raggiungono (almeno) Brignole, costringendo all’interscambio in piazza Galileo Ferraris. Preoccupa poi il riassetto di alcune arterie viabilistiche fondamentali: ancora da capire come verrà riorganizzato corso Sardegna per salvare alberi e parcheggi, ma i timori riguardano anche via Sampierdarena e via Cantore. Dubbi vengono avanzati anche sulla sostenibilità economica dell’operazione sul lungo termine: l’amministrazione di Cracovia sta per spendere 3,2 milioni di euro per sostituire le batterie di 20 bus elettrici dopo sette anni di servizio. Applicando la stessa media a tutta la flotta futura genovese, significherebbe circa 20 milioni di euro.