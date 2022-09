Terremoto a Genova, scossa di magnitudo 4.1 avvertita in tutta la città: gente in strada e boom di chiamate ai vigili del fuoco

Genova. Una forte scossa di terremoto è stata avvertita questo pomeriggio a Genova alle le 15.39. Secondo la rilevazione di Ingv si tratta di una scossa di 4.1 gradi, con epicentro a Bargagli.

Le vibrazioni sono state avvertite in praticamente tutta la città, dalla Val Bisagno, al Centro alla Valpolcvera.

Nessuna segnalazione di danni ma una marea di chiamate ai vigili del fuoco di persone spaventate che chiedevano informazioni.

In centro tantissime persone si sono riversate in strada: si tratta soprattutto di dipendenti di banche e uffici i cui piani di sicurezza prevedono l’immediato sgombero in caso di terremoto.

“La sala operativa della Protezione civile regionale sta facendo tutte le verifiche del caso ed è in contatto con il Dipartimento nazionale – spiega una nota della Regione Liguria – Da un primissimo monitoraggio non risultano danni a edifici e persone. Sono comunque in corso tutti i contatti per gli approfondimenti”.