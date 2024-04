Genova. Resterà a Genova ancora per un mese la Fsru Toscana, la nave rigassificatrice che dal 2013 opera a circa 22 chilometri al largo di Livorno, ospitata ora nei cantieri di San Giorgio del Porto, nell’area delle riparazioni navali, per attività di manutenzione straordinaria. Una commessa che vale circa 15 milioni per l’azienda genovese, anche se i tre quarti del lavoro si dovranno fare a Marsiglia perché nel capoluogo ligure mancano gli spazi adatti. Oggi è salito a bordo per una visita istituzionale il presidente della Regione Giovanni Toti accompagnato dall’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, dal coordinatore della struttura commissariale di Governo Nicola Giancarlo Poggi e dai vertici di Snam, che controlla col 49% delle azioni la società Olt (Offshore Lng Toscana), proprietaria del terminale galleggiante.

“Meno male che abbiamo una ridondanza di unità per importare il Gnl – spiega Elio Ruggeri, presidente di Olt e amministratore delegato di Snam -. Con l’esercizio di Piombino riusciamo a sostituire i volumi che sarebbero arrivati su Olt in questo periodo di fermata. Questa nave ha una capacità di importazione di 3 miliardi e mezzo di metri cubi su 60 miliardi di metri cubi di domanda. Nel 2023 abbiamo immesso in rete l’equivalente di quanto abbiamo importato quest’anno dalla Russia. Teniamo presente che prima della guerra dalla Russia importavamo quasi 30 miliardi di metri cubi, le importazioni si sono ridotte in maniera significativa”. L’anno scorso il terminale ha ricevuto 40 carichi di cui il 70% proveniente dagli Stati Uniti (28 carichi). Il restante 30% è arrivato da Algeria (5 carichi), Nigeria (3 carichi), Egitto, Guinea Equatoriale, Norvegia e Russia (1 carico ciascuno).

La nave Fsru Toscana è lunga 306 metri, larga 48 metri e alta 26,5 metri. Dimensioni che la rendono un po’ più grande della Golar Tundra, il rigassificatore di Piombino che dovrebbe spostarsi davanti a Savona-Vado a partire dal 2026, lungo 293 metri e largo 40. “Questo è il primo impianto Fsru al mondo – prosegue Ruggeri -. A Piombino non ci sono i serbatoi sferici, la superficie delle nave è completamente piana e l’impiantistica è molto più semplificata, con un impatto ambientale e visivo molto minore”.

A Genova si effettuerà in particolare la sostituzione del cuscinetto del sistema di ancoraggio. All’inizio di giugno la nave farà rotta a Marsiglia, dove saranno effettuate tutte le lavorazioni che necessitano un super-bacino. In ciascuno dei cantieri di San Giorgio del Porto terrà impegnati circa 300 lavoratori.

Ma si tratta solo di una parte della revisione complessiva che terrà ferma la nave fino a ottobre, un investimento che vale complessivamente quasi 80 milioni di euro. “In questo momento – riprende Ruggeri – ci sono tre attività in corso: la manutenzione straordinaria della torretta, la major overhaul (tutti gli impianti vengono smontati e rimontati dopo 10 anni di esercizio) e la più importante, l’estensione della vita utile dell’impianto. Quando è entrato in esercizio nel 2013 aveva una vita utile di vent’anni, tornando in cantiere tra qui e Marsiglia estenderemo la vita utile fino al 2043, consentendo all’impianto di dare un contributo alla sicurezza energetica per ulteriori dieci anni. Contiamo di averlo in esercizio entro ottobre di quest’anno, in modo da essere pronti per l’inverno”.

“È bello e importante che questa nave oggi sia qui – ha commentato Toti – per il lavoro a Genova, segno dell’ottimo rapporto che abbiamo costruito e si allarga ad attività non core all’approvvigionamento energetico del Paese, ma oggi nelle riparazioni navali abbiamo una nave importante. Nave che sta nell’arcipelago toscano, tra le più tutelate del nostro sistema marino, senza aver prodotto alcun tipo di disservizio, danno o paura. È una nave che, per fattezze esterne, è diversa da quelle che è possibile arrivi in Liguria. Rilevo che questa nave produce 4 miliardi di metri cubi di gas, che qualcosa di più potrà produrre la Golar Tundra; che questo genere di infrastrutture energetiche mettono in sicurezza il Paese, il che non è un concetto astratto, ma qualcosa di concreto che protegge famiglie e imprese da quell’aumento sconsiderato seguito alle questioni belliche in Ucraina, ma più in generale all’instabilità del mondo che famiglie e imprese hanno pagato assai caramente nei mesi passati e che vediamo nello strascico dell’inflazione. Credo sia importante che il Paese si doti di queste infrastrutture energetiche, che la seconda potenza manifatturiera in Europa abbia una sua autosufficienza energetica e anche un costo dell’energia accettabile per mantenere questo ruolo e per proteggere le famiglie da chi sconsideratamente ritiene che acqua calda, gas e luce sia qualcosa che si produce per volere divino e non per attività programmatorie dell’uomo”.