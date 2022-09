A Bargagli l’epicentro del terremoto, il sindaco: “Ha tremato tutto, stiamo facendo verifiche”

Bargagli. Nel momento in cui l’Ingv ha pubblicato i dati relativi a magnitudo ed epicentro del terremoto di questo giovedì pomeriggio tutti i genovesi si sono chiesti: “Chissà come lo hanno sentito forte a Bargagli”.

“Ero a casa e ho sentito tremare tutto, mi sembra ancora di sentire oscillare la stanza, ma per fortuna non abbiamo avuto danni”. Questa la risposta.

A parlare è Sergio Casalini, sindaco di Bargagli, nell’entroterra di Genova, il Comune dell’epicentro del terremoto di questo pomeriggio.

“Ho fatto una prima ricognizione del territorio e non sembrano esserci stati problemi ma bisognerà fare altre verifiche perché l’area del comune è vasta”, spiega.

“Altri concittadini sono scesi in strada ma non ci sono state scene di panico – racconta Casalini mentre parla con alcuni collaboratori e fa il punto della situazione – sembra che sia tutto a posto, certo qui nel palazzo del Comune abbiamo i ponteggi e so che i muratori si sono catapultati giù perché hanno sentito muovere tutto, per fortuna nessuno si è fatto male”.