Denunciato per lesioni e interruzione di pubblico servizio il minorenne che ha aggredito diversi infermieri al Villa Scassi

Genova. È stato denunciato dai poliziotti del commissariato di Cornigliano il minorenne che ieri ha aggredito diversi infermieri e infermiere all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Il giovane che ha diversi precedenti e problemi di abuso di sostanze, aveva dato in escandescenze la sera prima in comunità e per questo era stato accompagnato in ospedale. Ieri, dopo gli ultimi controlli, doveva essere riaccompagnato nella comunità di accoglienza. Forse proprio per questo all’improvviso è diventato violento e ha aggredito gli infermieri.

Fondamentale è stato l’intervento del poliziotto in forze al commissariato di Cornigliano che era in turno al posto fisso dell’ospedale e che è riuscito rapidamente a contenere il giovane e riportare la calma.

Nella ressa diversi infermieri sono rimasti sono stati colpiti. In particolare tre infermiere si sono presentate in commissariato per fare denuncia dopo aver riportato lesioni guaribili di 15, 12 e 3 giorni. Il giovane è stato denunciato per lesioni, interruzione di pubblico servizio e resistenza.