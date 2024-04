Canile Monte Contessa al limite, l’appello dei volontari: “Ci servono farmaci e integratori”

Genova. Il canile comunale Monte Contessa torna a chiedere aiuto per far fronte al massiccio ingresso di cani e gatti, molti dei quali bisognosi di cure e farmaci specifici.

La struttura aveva già lanciato l’allarme per il sovraffollamento, causato soprattutto da abbandoni sconsiderati e crudeli: a poco più di due mesi dall’inizio della stagione più complessa, quella estiva, nel canile sulle alture di Sestri Ponente sono presenti 148 cani e 49 gatti. Alcuni, per vivere al meglio, hanno bisogno di farmaci specifici, e di recente i volontari dell’associazione Una, che gestisce la struttura, hanno chiesto aiuto proprio per reperire i farmaci necessari a somministrare ai cani ospiti le necessarie terapie.

“Non abbiamo mai fatto mancare nulla a ognuno di loro, compresi esami, controlli in clinica e interventi molto costosi – spiegano i volontari sui social – La situazione però sta diventando insostenibile ed è difficile per noi scegliere chi curare per primo. Spesso gli adottanti pretendono che i cani e i gatti abbiano tutti gli esami fatti, pretendono che siano tutti sani, ma vogliamo ricordare che questo è un canile e che spesso gli animali si ammalano per lo stress e la disperazione”.

Da qui la richiesta di contribuire tramite donazioni o acquisto diretto di una serie di farmaci, tra cui probiotici, antidolorifici e integratori fondamentali per aiutare a lenire lo stress e l’ansia che molti cani provano nel ritrovarsi in gabbia. I volontari hanno diffuso un elenco sempre sulla pagina social del canile, lasciando anche tutte le informazioni per contribuire con una donazione diretta o un acquisto dalla lista Amazon compilata appositamente.

“Chi ci segue nel tempo ha sempre dimostrato un gran cuore – si conclude l’appello – Vogliamo credere che anche questa volta non ci abbandonerete”.