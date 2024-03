“Siamo al collasso”, l’appello del canile di Monte Contessa sommerso dagli abbandoni

Genova. Continui arrivi di nuovi animali, stalli del canile pieni e con una già lunga lista di attesa, adozioni che ignorano i casi più difficili e che quindi restano per anni fermi in attesa. Questo il bilancio drammatico reso pubblico dai volontari e dalle volontarie dell’Associazione Una del Canile di Monte Contessa.

“Numericamente parlando non sappiamo più dove mettere i cani che continuano ad entrare in struttura – si legge in un lungo post su Facebook – Nei primi giorni di marzo sono 6 i cani che hanno fatto il loro ingresso, per svariati motivi, in canile; abbiamo anche una decina di rinunce di proprietà in attesa che si liberi un box,per potersi liberare per sempre del proprio animale, ormai diventato un peso. La situazione sta diventato drammatica e siamo ufficialmente in esubero“.

E poi l’appello alla responsabilità: “Riflettete prima di prendere un animale perché il canile non é la vostra ‘discarica’ affettiva. Perché se a voi poco importa di liberarvi del vostro fedele compagno di vita, ci sono persone che soffrono, impotenti, per queste situazioni. Noi siamo consci del fatto che non possiamo salvarli tutti. Sarebbe bello che anche voi iniziaste a capire che nessuno vi obbliga a prendere un cane. E se non siete in grado di prendervi cura di voi stessi,lasciate perdere gli animali,perché le persone che riescono a ridurli in queste condizioni, non meritano di essere chiamati essere umani“.

Nel frattempo continua la campagna di sostegno all’opera dell’associazione che sui suoi canali multimediali ha aperto la possibilità di farsi aiutare con offerta di cibo per i cani e sostengo per le loro attità.