Notte di furti a Genova: saccheggiati un’auto in sosta, un bar e un distributore automatico

Genova. Notte di furti a Genova, anche se nessuno questa volta è di ingente entità. Le volanti della polizia sono intervenute in via Invrea dove il proprietario tornando a casa intorno alle 20 ha trovato il finestrino infranto e alcuni oggetti rubati tra cui un paio di auricolari.

In via Smirne invece intorno a mezzanotte i ladri hanno sfondato la vetrata di un bar portando via il fondo cassa di circa 150 euro.

Ultimo colpo in via Cornigliano dove è stato preso di mira il distributore automatico di un open shop. Il bottino è di circa 400 euro di monete. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per i rilievi.