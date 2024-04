Scontri prima di Genoa-Cagliari: identificati una trentina di ultrà, in arrivo il Daspo

Genova. Sono stati già identificati grazie alle immagini della polizia scientifica gli ultrà del Cagliari che hanno preso parte agli scontri con i tifosi del Genoa prima del match di Marassi di ieri sera. Gli scontri, con bastoni e cinture, sono durati alcuni minuti prima dell’arrivo della polizia che ha poi circondato i tifosi ospiti scortandoli lungo corso Galliera fino al settore a loro destinato.

Per questo l’identificazione per loro è stata immediata. La Digos nel frattempo lavora all’identificazione dei tifosi rossoblù che hanno partecipato alla rissa, che si è svolta sotto lo sguardo di decine di passanti. In molti hanno filmato la scena e i video, diventati virali nelle chat e sui social, sono anch’essi in mano agli investigatori.

Appena completate le procedure di identificazione scatteranno i primi daspo da parte della Questora di Genova Silvia Burdese.