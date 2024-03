Villa Scassi, ancora aggressioni al personale. Cgil: “Subito un tavolo di confronto con l’azienda”

Genova. Nella mattinata di ieri si è consumata l’ennesima aggressione ai danni del personale del pronto soccorso dell’Ospedale Villa Scassi. In fase di dimissione, un minore accompagnato, ha dato in escandescenza e ha aggredito due infermiere, una delle quali ha riportato ben 12 giorni di prognosi, e poco dopo anche i poliziotti sopraggiunti.

“Si tratta dell’ennesima aggressione al personale dei pronto soccorso, spesso causate dalle estenuanti attese alle quali sono sottoposti i pazienti – commenta Luca Infantino Segretario Generale Fp Cgil Genova – e a questo si è aggiunto il fatto che le due infermiere non sono state sostituite con un ulteriore aggravio di lavoro per il personale e dell’aggravio dei tempi di attesa per i pazienti”.

La Funzione Pubblica Cgil ha chiesto un tavolo di confronto all’Azienda per trovare soluzioni a fronte di una situazione che vede il perpetrarsi di queste situazioni anche laddove, come allo Scassi, è presente un presidio di polizia