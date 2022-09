Terremoto, crolla una statua della chiesa di Pieve Alta: sfiorato il dehors di un bar

Pieve Ligure. La scossa di terremoto che ha fatto tremare diversi edifici a Genova, con epicentro nel comune di Bargagli, ha danneggiato la chiesa di San Michele Arcangelo a Pieve Alta.

A crollare, frantumandosi sul sagrato, è stata una delle statue posizionate sul timpano della facciata. La statua è caduta a pochi metri dal dehors di un bar che in quel momento era vuoto.

“Abbiamo fatto un sopralluogo con l’ufficio tecnico – riferisce la sindaca Paola Negro -. Per ora non sembra esserci nessuna problematica dal punto di vista strutturale, ma la zona è chiusa per verifiche e abbiamo fatto mettere transenne per impedire il passaggio”.

“Abbiamo avuto anche piccoli distacchi di intonaco e assestamenti”, ha aggiunto la sindaca. Ai vigili del fuoco per ora non risultano danni rilevanti.