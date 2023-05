Terremoto a Genova, epicentro a Davagna: scossa avvertita in Val Bisagno

Genova. Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina in Val Bisagno: l’epicentro è stato registrato nei pressi di Davagna, già protagonista di episodi simili negli scorsi mesi.

Secondo quanto registrato dalla rete di monitoraggio dell’Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia si è trattato di una scossa di magnitudo 2.3 ad una profondità di 9 chilometri e ad una distanza di circa 1 chilometro da Davagna. La scossa è stata registrada alle 11.32

Al momento non si registrano danni a cose o a persone ma sono in corso verifiche su alcuni edifici. In mattinata un’altra scossa ha interessato la nostra regione, con un movimento tellurico di magnitudo 1,2 registrato sul confine tra Italia e Francia.