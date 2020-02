Sardine dai Benetton, Oliviero Toscani choc: “Ma a chi interessa che crolli un ponte?”

Genova. “Ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamola”. A pronunciarle la frase choc è niente meno che Oliviero Toscani, ospite di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro a Un giorno da Pecora su Radio Uno.

Il fotografo ha così difeso Luciano Benetton ritratto insieme ai fondatori delle Sardine nel centro culturale che dirige a Fabrica, nel trevigiano, scatto che ha sollevato infinite polemiche.

Il crollo di ponte Morandi, insomma, sarebbe un particolare irrilevante. “Ma alle persone che sono morte interessa eccome”, hanno provato a replicare i conduttori in studio. “A me non interessa questa storia qui. Benetton sponsorizza un centro culturale”, ha replicato Toscani ignorando il rapporto che vincola la famiglia di imprenditori veneti alla società Autostrade.