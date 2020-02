Bucci rilancia #anointeressa contro la frase choc di Toscani: “Ma a chi interessa che caschi un ponte?”

Genova. Un post su Facebook, da parte del sindaco Marco Bucci, che rilancia l’hashtag ideato dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, per rispondere alla pessima frase di Oliviero Toscani “Ma a chi interessa che caschi un ponte?”, pronunciata durante la trasmissione Un giorno da pecora in riferimento alla tragedia del ponte Morandi.

Un hashtag, lanciato per fare quadrato e replicare alla dichiarazione che ha fatto scalpore e offeso le vittime di quella tragedia, ma non solo: #anointeressa.

Questo il post su Facebook del sindaco di Genova:

“A 43 persone che hanno perso la vita, ai loro figli, genitori, mogli, mariti e amici. Alle famiglie che hanno dovuto cambiare casa e vita in pochi minuti. A una città che ha dovuto lavorare e sta lavorando sodo per arginare i mille problemi che quel crollo ha causato. Ai cittadini genovesi che ogni giorno vivono disagi. Alle attività industriali, al porto di Genova, alle aziende che lavorano in città. Un crollo come quello di ponte Morandi e la sua ricostruzione dovrebbe interessare ogni persona dotata di coscienza civile e umana solidarietà. #anointeressa”.