Viadotto Bisagno, il M5s attacca: “Proseguire con revoca concessioni ai Benetton”. Senatrice Botto: “Preoccupati”

Genova. La senatrice genovese del Movimento 5 Stelle Elena Botto che a metà luglio aveva già fatto un’interrogazione sul viadotto Bisagno al ministro Toninelli interviene: “I problemi del viadotto Bisagno sono noti da tempo come ho già denunciato a metà luglio con un’interrogazione al ministro Toninelli nella quale ho chiesto di limitare la possibilità di danni ed eventuali cedimenti della struttura anche richiamando chi di competenza ad adoperarsi per garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini. Gli abitanti della zona, infatti, mi avevano reso partecipe delle loro preoccupazioni per questo ponte vistosamente deteriorato e che continua a destare preoccupazioni”.

L’esponente 5 Stelle continua: “Monitoriamo le infrastrutture, siamo in costante allerta e cerchiamo di porre attenzione sulle criticità delle singole opere, ma non si può continuare a viaggiare in autostrada con l’ansia che capiti qualcosa! Molti concittadini mi hanno confidato che iniziano a preferire le strade urbane alle più comode e scorrevoli autostrade.

Soprattutto in Liguria, dove vige un rischio idrogeologico elevato, la conformazione del territorio fa sì che le autostrade siano tracciati fatti di alternanza tra gallerie e viadotti, anche molto alti, e il livello di attenzione e di costante manutenzione deve essere massimo, inoltre la cittadinanza deve essere adeguatamente informata delle operazioni di manutenzione e della programmazione delle stesse”.

“Le infrastrutture sono la manifestazione più tangibile del lavoro e della presenza dello Stato – spiega la Botto – sono pagate con le tasse dei cittadini. Un quadro del genere non può generare soddisfazione nei contribuenti per l’aver partecipato alla cosa pubblica. Anche per questo, per ripristinare la fiducia nello Stato, occorre una svolta importante e seria sulle concessioni autostradali!”

Riferendosi alla revoca delle concessioni ai Benetton la senatrice 5 Stelle conclude: “Solo revocando le concessioni autostradali a Benetton e affidandole a chi opera una seria e costante manutenzione, sia ordinaria ma soprattutto straordinaria, eviteremo pericoli e viaggeremo sereni e fiduciosi. Di questo aspetto mi farò promotrice anche nel prossimo esecutivo, qualora dovesse partire”.