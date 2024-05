“Basta progetti calati dall’alto, fermiamo il cemento”, tutti i comitati della Liguria scendono in piazza insieme

Genova. E’ stata organizzata per sabato 11 maggio, una grande manifestazione nelle vie del centro di Genova che vedrà come protagonista l’amplissimo fronte dei comitati territoriali provenienti da tutta la Liguria. Una giornata di protesta che riempirà il capoluogo unendo tutte le vertenze oggi aperte sui grandi e piccoli progetti “calati dall’alto”.

La protesta, organizzata oltre un mese fa, in queste ore si è caricata di significato particolare, vista la deflagrazione politica dell’amministrazione regionale a seguito degli esiti della maxi inchiesta contro la corruzione della procura di Genova che ha portato all’arresto del presidenti di Regione Liguria Giovanni Toti, dell’ex presidente dell’Autorità portuale Paolo Emilio Signorini, insieme al capo di gabinetto di Regione Liguria MatteoCozzani, all’imprenditore Aldo Spinelli e ad altre personalità fondamentali per gli equilibri decisionali degli enti genovesi e liguri.

Una situazione che, secondo gli organizzatori della manifestazione (Rete Genovese e dal Coordinamento dei Comitati del Ponente, Genova, Fermiamo il Mostro e Quelli della Catena, Savona, Comitato Posidonia e Rete Ambiente Altro Turismo, La Spezia e Attac, Imperia) non ha modificato lo spirito e l’organizzazione del grande evento, il primo di questo genere nella storia della nostra regione, ma che di sicuro in questo ore ha “dato gambe” alla mobilitazione: “Ci sono le nostre richieste che se accolte permetterebbero di cambiare il sistema nei modi e nei contenuti, e certi personaggi non avrebbero più la possibilità di agire indisturbati facendosi i loro interessi e quelli di pochi a scapito della collettività. Cambiare le persone non serve, è il sistema che va cambiato“.

La mappa dei luoghi critici della regione

In questo ore, inoltre, oltre alla tantissime adesioni di comitati e associazioni (e anche qualche partito politico, nonostante da subito la manifestazione è stata “blindata” da eventuali simboli politici in un’ottica di trasversalità e contro eventuali strumentalizzazioni), si sono uniti il movimento di “Cambiare Rotta” e i portuali del Calp, che in mattinata daranno vita ad un loro presidio (dalle 10 presso varco Etiopia) che poi confluirà nel grande corteo. Saranno presenti anche gli attivisti del Comitato Lungomare Canepa, che in questi anni avevano presentato un grande progetto di riqualificazione che comprendeva anche la nascita di una nuova marina sotto la Lanterna, in quella calata Concenter il cui riempimento è finito al centro delle indagini della procura.

“Sono tante le opere insensate che stanno interessando la nostra Regione, progetti e infrastrutture che vengono progettate per rispondere a interessi privatistici e non per il bene delle collettività e dei cittadini – si legge nel manifesto della giornata – Sono innumerevoli le opere che avranno ripercussioni negative su ambiente, salute, sicurezza sul lavoro, qualità della vita, sulle condizioni socio-economiche di territori anche densamente popolati e nessuna ricaduta positiva – nemmeno in termini occupazionali – per gli abitanti. Al di là di queste opere, quello che contestano gli organizzatori è l’idea di territorio promossa dalla Regione e da alcuni sindaci che continuano a destinare miliardi di euro a opere inutili mentre la sanità e l’istruzione pubblica vengono smantellate”.

“Scendiamo in piazza per il bene di tutti: non siamo quelli del no, come molti ci vorrebbero raccontare, siamo una rete di cittadine e cittadini che vogliono una regione diversa. Scendere in piazza è un’azione necessaria a tutelare il benessere degli abitanti, difendere il territorio e l’ambiente e fermare lo sperpero di fondi pubblici per opere faraoniche che non rispondono ai reali bisogni delle città e delle vallate, ma a interessi politici ed economici di pochi”.

È la prima volta che un fronte così ampio di cittadine e cittadini scende in piazza unito: “Questo è un primo risultato politico che va oltre il numero delle persone che saranno fisicamente presenti e denota un disagio diffuso per una gestione accentratrice delle scelte che riduce la partecipazione democratica a rito formale. Abbiamo unito i puntini, come si fa nelle parole crociate, e quello che emerge è un disegno scellerato, una svendita del territorio in nome di una logica estrattiva che lo lascerà impoverito e invivibile per le generazioni future”, concludono gli organizzatori.