Catanzaro-Sampdoria LIVE (1-1): parità all’intervallo, blucerchiati al momento al settimo posto

CATANZARO vs SAMPDORIA 1-1 (4′ Borini, 39′ Oliveri)

45’+3′ Finisce qui il primo tempo: 1-1 al Ceravolo. Sugli altri campi il Palermo pareggia contro il Sudtirol e il Brescia perde a Bari. In questo momento la Sampdoria sarebbe al settimo posto, quindi affrontando i rosanero nella sfida playoff.

45′ Altra occasione per la Samp! Un altro intervento di Sala sul colpo di testa di Leoni. Ci saranno tre minuti di recupero, blucerchiati che spingono.

42′ Ottimo colpo di testa di Gonzalez che però finisce di poco alto sopra la traversa. Sembrerebbe esserci stata una deviazione ma non secondo il direttore di gara

41′ Grande occasione per la Samp! Ottima uscita in contropiede con De Luca che in area serve Stojanovic: bella parata di Sala, ma il giocatore blucerchiato poteva fare meglio.

39′ Oliveri! Pareggia il Catanzaro! Il tiro del giocatore giallorosso è stato deviato da Ghilardi prima di insaccarsi in rete: in questo momento la Sampdoria sarebbe in settima posizione.

38′ Bella progressione di Giordano che, a ridosso dell’area, non riesce a servire al meglio Esposito in profondità.

35′ Prende un colpo Borini e deve intervenire lo staff medico blucerchiato. L’autore del gol poi rientra in campo senza particolari problemi.

33′ Sala esce provvidenzialmente sul filtrante di Darboe per De Luca. Ci sono tanti errori a centrocampo per i giocatori di Vivarini.

32′ Samp che ruba palla a centrocampo e Esposito prova addirittura il tiro in porta. Pallone alto, non la prende bene Pirlo: voleva che si iniziasse a costruire.

31′ Occasione Catanzaro! Bel Cross di Verna per Donnarumma che di testa spedisce a Sounas: traiettoria insidiosa ma che finisce fuori dallo specchio della porta.

28′ Controllo con il braccio di Ghilardi al limite dell’area: giallo per lui e calcio di punizione particolarmente intrigante per il Catanzaro. Parte Iemmello…pallone altissimo, sospiro di sollievo per i blucerchiati.

27′ Aggiornamento da Bari: va in vantaggio la squadra di casa, ha segnato Sibilli.

25′ Iemmelo si allarga sulla sinistra per poi crossare un pallone che non riesce ad arrivare nel mucchio di calciatori nell’area blucerchiata. Sampdoria ordinata e pronta ad aggredire i portatori di palla giallorossi.

23′ Esposito calcia da fuori area ma lo fa male: pallone molto lontano dalla porta. Gestione della gara finora positiva per gli uomini di Pirlo, trascinati dall’entusiasmo di aver già trovato il vantaggio in un campo molto difficile.

20′ Al ventesimo del primo tempo i risultati tra Sudtirol-Palermo e Bari-Brescia sono ancora 0-0.

14′ Pompetti ci prova da lontano: bel tentativo ma finisce alto sopra la traversa.

10′ Prima ammonizione dell’incontro: Gonzales stende Sounas, per Perenzoni è giallo. Sulla punizione successiva la palla arriva a Iemmello che prova la girata: conclusione fuori dallo specchio della porta.

8′ Inizialmente i padroni di casa hanno da dire per un tocco di mano di Ghilardi. Ma il giocatore blucerchiato, nonostante avesse il braccio leggermente largo, la tocca con il ginocchio: non c’è penalty.

6′ Il Catanzaro cerca di alzare subito il baricentro per provare a riprendere il parziale. Sampdoria che pressa i giocatori giallorossi.

5′ Alla prima azione del match si è già verificato un episodio che, al momento, sarebbe determinante per agguantare il sesto posto: è ancora molto presto, tuttavia, sia al Ceravolo e sia nei campi di Palermo e Brescia. Si è giocato davvero poco.

4′ Parte Borini…RETE! La Samp passa subito in vantaggio!

1′ Stojanovic mette in mezzo per Borini che calcia in porta e poi si accascia a terra. Proteste blucerchiate per un possibile calcio di rigore, con l’arbitro che viene chiamato dal VAR: c’è un pestone di Miranda sul calciatore della Samp, è calcio di rigore! Ammonito il difensore giallorosso.

Si parte al Ceravolo!

Primo tempo

Le formazioni ufficiali:

Catanzaro: Sala; Sounas, Brighenti, Krajnc, Miranda; Stoppa, Verna, Pompetti, Oliveri; Donnarumma, Iemmello.

A disposizione: Grimaldi, Antonini, Biasci, Vandeputte, Situm, Brignola, Viotti, Pontisso, Veroli, Borrelli, Scognamiglio, Rafele.

Allenatore: Vivarini.

Sampdoria: Stankovic; Gonzalez, Ghilardi, Leoni; Giordano, Darboe, Ricci, Stojanovic; Borini, De Luca, Esposito.

A disposizione: Ravaglia, Benedetti, Depaoli, Ferrari, Askildsen, Conti, Barreca, Verre, Piccini, Alvarez, Yepes. Kasami.

Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto.

Assistenti: Mastrodonato di Molfetta e Yoshikawa di Roma 1.

Quarto ufficiale: Arena di Torre del Greco.

VAR: Valeri di Roma 2.

AVAR: Muto di Torre Annunziata.

Catanzaro. Nonostante la trasferta bloccata, i sampdoriani guarderanno questa partita con particolare interesse anche per gli scenari playoff che si potrebbero verificare. Per arrivare sesti, la migliore situazione come ha dichiarato Pirlo, la Sampdoria deve uscire dal Ceravolo o con tre punti o con uno (vista la situazione a favore negli scontri diretti), ma il Palermo deve perdere la gara contro il Sudtirol che ha perso il treno playoff.

L’attuale classifica può aiutare a comprendere lo scenario: Parma 75 (promosso in Serie A), Como 72, Venezia 70 (playoff), Cremonese 64 (playoff), Catanzaro 60 (playoff), Palermo 53 (playoff), Sampdoria 52 (playoff). Brescia 51 (playoff), Sudtirol 47, Cosenza 46, Cittadella 46, Pisa 46, Reggiana 46, Modena 44, Spezia 41, Ternana 40 (playout), Bari 38 (playout), Ascoli 38 (retrocesso in Lega Pro), FeralpiSalò 33 (retrocessa in Lega Pro), Lecco (retrocesso in Lega Pro).