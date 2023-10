Rete genovese, presidio il 20 ottobre a Palazzo San Giorgio: “Investimenti mastodontici senza pensare al benessere dei cittadini”

Genova. Rete genovese, realtà che racchiude 38 tra comitati, gruppi e associazioni da Ponente a Levante, annuncia per venerdì 20 ottobre alle 17 un presidio davanti a Palazzo San Giorgio.

L’occasione è il convegno Alfabeto del futuro a cui parteciperanno anche il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Nella lunga nota si legge: “Il territorio genovese, idrogeologicamente fragile, intensamente cementificato, gravato nel tempo da un’urbanizzazione disordinata che ha infiltrato il tessuto produttivo all’interno delle aree residenziali e originato zone periferiche più inquinate, insalubri, con peggiori condizioni di vita e di salute, necessita di attenzioni particolari e del risanamento dei danni preesistenti. Invece i fondi ingenti del Pnrr e gli investimenti statali vengono spesi in progetti faraonici funzionali agli interessi economici di pochi, senza tenere in considerazione le ricadute sul territorio e sulla popolazione e senza considerare e valutare costantemente e in modo scientifico i bisogni della popolazione. Così, mentre proliferano infrastrutture, la sanità pubblica è al tracollo e incapace di rispondere ai bisogni di salute della popolazione proprio a partire da quei territori più fragili e disagiati ed ora devastati dai nuovi progetti. Coloro che si battono per un’idea di città condivisa, solidale, equa, partecipata, sana e sostenibile, che chiedono il coinvolgimento dei cittadini nella progettualità e un’amministrazione trasparente, attenta alla cosa pubblica e al benessere della collettività tutta, rimangono inascoltati e sistematicamente screditati, tacciati come ‘quelli del no a prescindere’, ‘quelli contro il progresso’. Non vogliamo che ‘I progetti che stanno cambiando Genova’ si risolvano in ‘cambiamenti in peggio’ della sua vivibilità”.

Secondo rete genovese è indispensabile che: “i cittadini siano coinvolti nei processi decisionali fin dalla fase di ideazione, e possano sempre accedere ad informazioni complete e trasparenti circa i progetti in elaborazione; la progettazione e pianificazione di grandi opere, infrastrutture, attività produttive, logistiche, commerciali considerino criterio prioritario la prevenzione e la tutela del benessere, non solo economico, delle persone tutte; in ogni nuovo progetto la tutela della salute, dell’ambiente, della qualità della vita della popolazione e l’utilità per la collettività non siano subordinate a logiche di risparmio, ricavi e profitti; le attività produttive e logistiche siano ubicate il più possibile fuori dalle zone residenziali e collegate al trasporto pubblico; siano garantiti a tutti/e pari diritti e pari opportunità: di spazi verdi, di trasporto pubblico eco-sostenibile, di servizi ai cittadini in una città a misura di bambini, anziani, disabili quindi priva di barriere architettoniche. Ci sembra veramente riprovevole investire tanti soldi per progetti non condivisi, pensati solo dall’alto e spesso non concretamente utili alla collettività mentre non si trovano soldi per altri settori essenziali come la scuola pubblica oppure per sanare la sanità pubblica sempre più al collasso e quindi per tutelare la salute di tutti/e, difendendo il Servizio sanitario nazionale pubblico, gratuito e universale”.