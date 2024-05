Sampdoria, Pirlo: “Volevamo superare il Palermo, ai playoff tutti possono vincere”

Catanzaro. La Sampdoria vince e convince al Ceravolo, terminando la regular season al settimo posto in classifica. La sesta posizione alla fine è del Palermo, che sarà proprio l’avversario dei blucerchiati il 17 maggio al Renzo Barbera. L’unico risultato per passare è la vittoria anche al termine di eventuali supplementari.

“Siamo venuti per cercare di vincere e superare il Palermo – ha dichiarato Pirlo in sala stampa nel post partita come riportato da pianetaserieb.it -. Hanno vinto e quindi bravi loro. Abbiamo fatto un’ottima partita contro una squadra forte e che gioca un ottimo calcio. Faccio i complimenti ai miei ragazzi per come hanno interpretato la gara. La squadra sta molto meglio, abbiamo recuperato giocatori importanti. Quando è così è più facile fare le scelte e provare a incidere”.

Ora il tecnico blucerchiato vuole un reset in vista della prossima settimana: “I playoff saranno un torneo a parte, il campionato si annulla e proveremo a fare del nostro meglio. Abbiamo perso troppi punti per strada durante l’anno, cui si sommano anche quelli di penalità. Peccato non aver centrato l’obiettivo, ma guardiamo avanti. Ai playoff tutto si azzera, tutte hanno la possibilità di vincere“.

“Dispiace che i nostri tifosi non ci fossero, ma con lo spirito e con il cuore ci hanno accompagnato come hanno sempre fatto in questa stagione”, conclude Pirlo.