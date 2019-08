Genova. E’ stato già riaperto questa mattina, dopo i sopralluoghi avvenuti ieri da parte di vigili del fuoco e tecnici di Autostrade, il parcheggio in zona Gavette, a Staglieno, sotto il ponte dell’autostrada.

Il viadotto Bisagno, come documentato anche da un’inchiesta di Genova24, da tempo soffre di alcuni problemi non strutturali ma superficiali.

Ieri alcuni pezzi di calcestruzzo sono caduti vicino alle auto in sosta ma senza danneggiarne alcuna. Interventi di manutenzione su quel viadotto sono in programma tra quelli di Autostrade per l’Italia.