Genova. Un pezzo di copertura di un giunto si è staccato dalla sede stradale danneggiando due macchine di passaggio sul viadotto della A12 che salta il Bisagno.

E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri e non si sono registrati feriti: i tecnici di Autostrade per l’Italia sono intervenuti immediatamente per un tamponare la situazione, per poi completare la messa in sicurezza del passaggio durante le ore notturne.

A causare il distacco, secondo la ricostruzione della direzione del tronco di Genova di Aspi, sarebbe stato il passaggio di un mezzo pesante. Un episodio che si aggiunge ad un “fascicolo” dedicato al tratto della A12 che inizia ad essere corposo.

Poche settimane fa su queste pagine avevamo documentato lo stato di salute almeno “visiva” del viadotto in questione, che evidentemente presenta delle necessità di manutenzione, sopra e sotto la strada. Prima dell’estate un altro coprigiunto si era staccato sul viadotto Veilino, compreso nelle rampe di accesso da Genova Est.

In occasione del nostro servizio, Autostrada per l’Italia ci aveva anticipato che a breve giro sono previsti interventi e lavori di controllo e manutenzione della struttura.