Mondiali, sincro: Linda Cerruti e Costanza Ferro seste nei preliminari del duo libero

Genova. Dopo lo storico quinto posto nel tecnico, Linda Cerruti e Costanza Ferro vogliono continuare a salire nel libero. Il preliminare regala loro la sesta posizione provvisoria con un punteggio che non le appaga (soddisfatte invece dell’interpretazione) e con un prova molto buona, dove hanno perduto un po’ le gambe nel finale. Nulla che non si possa correggere giovedì 18 luglio in finale.

La musica che le accompagna è Halloween Horror Scary Sounds and Music di Ultimate Horror Sound, la coreografia disegnata per loro è opera di Patrizia Giallombardo ed Anastasia Ermakova. Sono belle come sempre, ma oggi nei loro occhi brilla una luce in più: quella d’argento della highlight routine di ieri sera. Al Yeomju Gymnasium di Gwuangju, nella quinta giornata del campionato mondiale di nuoto sincronizzato, Linda Cerruti e Costanza Ferro con il long ricevono 90.4667 punti: 27.4000 per l’esecuzione, 36.2667 per l’impressione artistica, 26.8000 per gli elementi. Ai Mondiali di Budapest nel free erano seste in finale (90.5667) e agli Europei di Glasgow hanno conquistato la medaglia di bronzo (92.1333).

“Abbiamo provato a spingere fin dall’inizio – racconta Linda – e alla fine eravamo un po’ stanche. Questa mattina la sveglia è suonata alle cinque. Bisognava andare agli allenamenti e c’erano gli orari divisi in gruppi. Siamo soddisfatte di come abbiamo nuotato, un po’ meno contente del punteggio, perché abbiamo ricevuto davvero poco di più rispetto al tecnico, quando invece di solito nel long si prende di più. Per la finale speriamo di riuscire a nuotarlo tutto con la stessa energia dell’inizio”.

La giornata di lunedì con le due fantastiche medaglie d’argento del mixed tech e degli highlight, ricarica le batterie più di ogni altra cosa. “Questa mattina ripensavamo ancora alle tante emozioni di ieri – continua Costanza – ed anche la sveglia presto sembrava non pesare. Dal pullman verso la piscina si parlava e vedevamo tutto in maniera positiva. Siamo state tra le prime ad esibirci ed anche questo può aver influito sul giudizio finale”.

“La medaglia d’argento negli highlight ripaga le fatiche fatte fino ad adesso e ci trasmette l’energia giusta per continuare queste gare“, aggiunge Linda che poi chiude spiega che il bacio mandato all’uscita dalla vasca “è un pensiero legato al nonno e a mio fratello”.

Quarantasei coppie e quattro ore di gara. Il miglior punteggio è quello delle zarine russe Svetlana Kolesnichenko e Svetlana Romashina con 96.6667 (29.1000, 38.6667 e 28.9000). Le azzurre sono none in ordine di apparizione. Prima di loro si esibiscono le gemelle austriache (greche) Eirini e Anna Maria Alexandri che disegnano un cuore romantico, le thailandesi Supitchaya Songpan e Pongpimporn Pongsuwan che “vogliono un gatto nero” sulle note della famosa canzone dello Zecchino d’Oro 1969, le sudafricane Emma Manners-Wood e Laura Strugnell che danzano su ritmi funk-carioca.

C’è il team official di Macao che riprende Linda e Costanza per poi rivederle insieme alle sue ragazze. In uno spicchio di tribuna c’è tutta la squadra azzurra a sostenere il doppio d’Italia. C’è chi regge la bandiera tricolore, chi scandisce il ritmo con la testa e ripete i movimenti con le mani, chi si sbraccia a salutarle. E c’è chi come Marta Murru, Miss Liguria 2018, miss sorriso e finalista al concorso di bellezza nazionale, che segue la gara in religioso silenzio, da brava riserva, concentratissima a seguire le compagne e rapita dai movimenti della sua preferita Linda.

Clicca qui per consultare i risultati completi.