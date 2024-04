Genova. Un migliaio di persone questo pomeriggio ha dato vita al corteo organizzato da Valpolcevera Antifascista per celebrare la Liberazione nella vallata. Partito da piazza Masnata, la manifestazione ha raggiunto piazza Pallavicini a Rivarolo, ricordando durante il percorso i partigiani caduti durante la Resistenza – su tutti Giacomo Buranello e Walter Fillak – deponendo corone dall’alloro sui monumenti dedicati.

L’occasione del 25 aprile ha dato modo però di portare in piazza le “nuove resistenze” che si oppongono in vario modo al “disegno della città del profitto” composto dai tanti progetti in atto o in corso di definizione per potenziare le grandi infrastrutture della logistica. “Quello che accade a Genova e nel mondo ci spinge a stringerci ancora più forte intorno a questa ricorrenza, specialmente nel nostro territorio deindustrializzato, lasciato alla deriva, ridotto a retroporto e destinato alla trasformazione in base logistica. Il disgregarsi dei tessuti sociali, la costante negazione dei diritti, l’impoverimento di larghi strati della popolazione e l’assenza di una alternativa politica al passo con i tempi drammatici sono il perfetto terreno fertile per il nascere di nuovi autoritarismi e fascismi”

Tra gli organizzatori le tante realtà della Valpocevera, Arci Barabini di Trasta, Perugini di Certosa, Casa del Popolo di Isoverde, Casa dei popolo Martina Rossi, Agenzia dei diritti di Sampierdarena, Osa, Genova Antifascista, Circolo Prc Gramschi, Chico Mendes. “Vogliamo sottolineare i molteplici aspetti della parola Resistenza, che non può essere ridotta a un solo significato, ma aggiornata alle lotte attuali: Resistenza alle trasformazioni territoriali che stanno portando la Valpolcevera a essere un territorio asservito alle merci e non più alle persone. Resistenza all’impoverimento di servizi che aumentano il divario tra centro e periferie e l’inarrestabile taglio alla sanità e al trasporto pubblico. Resistenza alle continue chiusure degli spazi sociali che costituiscono i centri nevralgici del tessuto sociale dei nostri quartieri. Resistenza come quella di chi studia nelle nostre scuole in protesta contro un sistema scolastico sempre più improntato a creare lavoratori precari da sfruttare fin da subito e a cui impartire concetti ben precisi piuttosto che formare persone dotate di un pensiero critico”.

Un intento che è alla base della due giorni che sarà organizzata il 18 e 19 maggio nei vari luoghi di questa rete associativa antagonista, dedicata allo studio e al confronto su temi legati allo sviluppo industriale e turistico della città e alle sue ricadute sui quartieri.

Presenti anche i rappresentanti della Rete Genovese dei Comitati, che ha ricordato le diverse battaglie che sono in corso in città contro i progetti considerati “calati dall’ alto” come tra gli altri la funivia sopra il Lagaccio, lo skymetro e il crematorio il Valbisagno. L’occasione è stata colta per ricordare e promuovere la prossima manifestazione regionale dell 11 maggio che vedrà sfilare in città tutti i comitati e le associazioni della Liguria che si oppongono ai grandi progetti avvallati dalle amministrazioni cittadine e regionali.