Maxi tamponamento sulla A10 tra Genova Pegli e Aeroporto: fino a 9 chilometri di coda

Genova. Attenzione questa mattina per chi viaggia verso Genova. A causa di un tamponamento tra quattro veicoli si sono formati fino a 9 chilometri di coda nella tratta tra Genova Pegli e Genova Aeroporto, in direzione Genova.

E’ successo alle 7.40. Sul posto sono arrivati i soccorsi e la polizia stradale. Il bilancio è di due feriti lievi.

L’incidente è stato risolto ma l’impatto sul traffico è pesante. L’uscita consigliata per chi viaggia verso Genova è Genova Pra’ ma ci sono già lunghe code in uscita. Code, sempre a causa dell’incidente sulla A10 sono presenti anche sulla A26 in direzione Genova.

Le ripercussioni si fanno tuttavia sentire anche sul traffico ordinario con code verso Genova in particolare da via Pra’ a Sestri ponente.