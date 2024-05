Nell’open shop con casco integrale, coltelli e cacciaviti infastidisce i passanti e aggredisce i poliziotti: denunciato 36enne

Genova. Intervento dei poliziotti delle volanti ieri mattina intorno alle 8 all’interno di un open-shop di via Gramsci dove gli agenti sono stati chiamati per la presenza di un uomo con il casco integrale in testa che impediva con urla e frasi farneticanti agli altri avventori del self 24ore di avvicinarsi.

Alla vista degli agenti che gli hanno chiesto di togliersi il casco l’uomo ha reagito colpendoli con calci e pugni al punto che i poliziotti hanno dovuto bloccarlo. Perquisito l’uomo aveva addosso due coltelli e altrettanti cacciaviti, oltre a un paio di forbicine.

L’uomo, un 46enne originario dell’Uganda, è stato denunciato per resistenza e per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere.

A Rivarolo invece, circa due ore più tardi, hanno fermato un 28enne che vedendo la volante ha svoltato per una stradina. Fermato dalla polizia che ha notato un rigonfiamento sotto la giacca l’uomo ha detto di avere un’accetta che ha raccontato gli era stata appena prestata da un amico per tagliare delle siepi a casa sua. Ma visto che l’abitazione dell’uomo risultava essere in tutt’altro quartiere e il giovane, poi identificato in un 28enne dominicano, ha parecchi precedenti di polizia, l’accetta gli è stata precauzionalmente sequestrata ed è stato denunciato anche lui per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.