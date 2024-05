Genova. Nel tardo pomeriggio di ieri, una vettura con due ragazze a bordo, mentre percorrevano la statale della Val Fontabuona, ha avuto un incidente nei pressi della frazione di Bavaggi, nel comune di San Colombano Certenoli.

La conducente, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e dopo una carambola, l’auto ha finito la sua corsa su un fianco.

Le due giovani, rimaste bloccate all’interno, sono state estratte dai Vigili del Fuoco e consegnate alle cure del 118 giunto sul posto con due ambulanze. Per fortuna non hanno riportato ferite gravi.