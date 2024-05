Brignole, la nuova sede Iren è ancora un cantiere ma dentro già al lavoro 180 dipendenti

Genova. I lavori della nuova sede Iren a Genova avrebbero dovuto essere conclusi due anni fa, poi il taglio del nastro era stato più volte spostato in avanti nel tempo, fino a marzo 2024, ma l’ex palazzo delle Poste tra Borgo Incrociati e Brignole, non è ancora stato concluso e svelato alla città.

Tuttavia, se quello che si può vedere oggi è ancora un cantiere aperto , è vero anche che all’interno dell’edificio – rialzato di due piani rispetto alla struttura originaria e totalmente ridisegnato – sono al lavoro nei nuovi uffici già da alcune settimane circa 180 dipendenti Iren.

Sono stato ultimati infatti il quarto e il quinto piano. “Non manca molto per la fine dei lavori – fanno sapere dalla multiutility – ma ancora non c’è una data precisa per l’inaugurazione“.

L’edificio in piazza Giovanni Battista Raggi, 19mila metri quadri di superficie complessiva, è stato progettato con caratteristiche costruttive, tipologiche e impiantistiche finalizzate al risparmio energetico che consentiranno di renderlo quasi a zero consumo energetico.

Potrà ospitare circa 360 lavoratori, a pieno regime, ma avrà anche un’area di sportello pubblico al piano terra, aule per convegni e incontri, una mensa sull’attico e una connessione diretta con la stazione metropolitana di Brignole.

L’attesa dei genovesi per la fine dei lavori alla nuova sede Iren non è legata solo alla curiosità di vedere il palazzo libero da ponteggi: l’auspicio è che lo sbarco degli headquarters del gruppo possa finalmente riqualificare la piazzetta di Borgo Incrociati, da sempre interessata da situazioni di degrado.

Nonostante le strette sulla sicurezza del Comune, l’aumento di telecamere e di multe da parte della polizia locale il problema non si è mai risolto, ma l’arrivo di lavoratori e di utenti Iren potrebbe costituire un presidio “naturale” del territorio.