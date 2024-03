“Quel parcheggio è mio”, e gli sferra una testata: lite tra autotrasportatori finisce in violenza

Genova. Una lite tra autotrasportatori è finita in violenza lunedì pomeriggio in un’area di sosta di via dei Rallisti, a Pra’, con uno dei due portato in ospedale per una ferita al viso causata da una testata.

La discussione, come detto, è nata per un parcheggio. Uno dei due, un uomo di 52 anni cittadino albanese, è arrivato nel parcheggio nei pressi del porto di Pra’ e ha notato un autoarticolato già posteggiato. Ha chiesto all’autista, un 56enne di nazionalità romena, di fare manovra per lasciargli il parcheggio sostenendo che “fosse il suo”, e ne è nata una lite. I toni si sono fatti sempre più accesi, sino a quando il 52enne non ha sferrato una testata all’altro. Poi si è allontanato.

Il 56enne, ferito al sopracciglio e con il volto insanguinato, ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivate le volanti, che hanno rintracciato il presunto aggressore a poca distanza. Lui si è difeso sostenendo di essere stato insultato e spinto a terra, e di avere colpito il rivale per sbaglio, rialzandosi.

I poliziotti hanno registrato entrambe le versioni, mentre il ferito è stato portato all’ospedale Villa Scassi in codice giallo per essere visitato e medicato.