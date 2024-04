Alassio. Una breve comparsa condita da tanti selfie, autografi e manifestazioni d’affetto nei suoi confronti: Alberto Gilardino fa visita al Muretto di Alassio e firma la sua personale piastrella dopo i rossoblù Cosmi, Gasperini, e Ballardini.

Anche a Ponente, quindi, un legame che appare sempre più forte con il popolo rossoblù. “Sento di far parte della storia del club – ha dichiarato Gilardino davanti al comune alassino -. Condivido questo riconoscimento con tutti i genoani, che sono ovunque nella regione e in Italia”.

Sebbene voci di corridoio lo avevano indicato come un possibile appuntamento in cui si sarebbe saputo di più sul suo futuro, le bocche sono state cucite sotto ogni punto di vista. Nemmeno una reazione ai consueti “resta con noi”, praticamente una statua in marmo.

Ma non sono mancati i cori per il tecnico, che ha risposto con un applauso e un sorriso a testimoniare quanto ormai l’affetto sia il sentimento predominante tra i tifosi e il mister che ha riportato il Genoa in Serie A in “Only One Year“.