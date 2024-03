Pra’, 40enne accoltellato all’addome dopo una lite in piazza Sciesa

Genova. Un uomo di 40 anni è stato accoltellato questa sera in piazza Sciesa a Pra’, nel Ponente genovese.

È successo intorno alle 19.00. L’uomo è stato colpito all’addome. Sul posto la Croce Verde Praese e l’automedica Golf 5.

Il ferito, medicato dal personale sanitario, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, dunque non è in pericolo di vita.

In campo le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto. Dalle prime informazioni l’aggressione sarebbe scaturita da una lite scoppiata di fronte a una pizzeria.