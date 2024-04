Uomo travolto da un treno in galleria a Principe: trasportato in ospedale in codice rosso

Genova. Un uomo è stato travolto da un convoglio all’interno della galleria nei pressi della stazione Principe a Genova. È successo intorno alle 11.30.

Al momento non è stato possibile sapere perché l’uomo si trovava all’interno della galleria. Stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe incamminato lui stesso sui binari partendo dalla banchina ed entrando in galleria, dove è stato colpito dal treno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorsi, con l’automedica golf 4 e la croce verde di Sestri ponente.

L’uomo presenterebbe diverse ferite, tra cui una alla testa. È stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova, non sarebbe in pericolo di vita.